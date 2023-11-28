БСК инвестировала более 360 млн рублей в безотходные технологии

Входящая в состав АО "Росхим" Башкирская содовая компания (БСК) реализует идею безотходной технологии на своем производстве.



Вопросы экологии – в числе приоритетов для БСК. В компании разработали уникальную технологию фильтрации дистиллерной жидкости для снижения нагрузки на окружающую среду.

Отделение фильтрации является промежуточным звеном между производством кальцинированной соды и накопителями минерализованных сточных вод (так называемые "белые моря). Ранее дистиллерная жидкость направлялась прямиком в накопители.

Дистиллерная жидкость всегда считалась отходами производства. В Башкирской содовой компании создали технологии переработки, которые позволяют получать из отхода сырье для промышленности.

Теперь на уникальном технологическом оборудовании дистиллерную жидкость разделяют на твердую и жидкую фазы. Твердую высушивают, а жидкую направляют на производство жидкого и гранулированного хлористого кальция.

Из твердой производят минеральные продукты содового производства, используемые в качестве рекультиванта. По физическим свойствам и химическому составу они похожи на гипс и мел. С помощью рекультивантов восстанавливают объемы почвы, поднимают полотно дорог, создают изолирующие слои.

Благодаря уникальной технологии уменьшается объем сбросов в реку Белая. Использование экологически безопасного минерального продукта позволяет вести сравнительно недорогую рекультивацию отработанных карьеров. Кроме того, хлористый кальций используется в металлургии, нефтедобыче и коммунальном хозяйстве в качестве противогололедного материала.

Отделение фильрации дистиллерной жидкости запущено в 2014 году. БСК инвестировала в создание уникальной технологии более 360 миллионов рублей, пишет "Российская газета".

В отделении действует четыре фильтр-пресса. Четвертый ввели в эксплуатацию в 2023 году. В октябре проект стал победителем Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков "5 звезд. Лидеры химической отрасли" в номинации "Социальная значимость".

В 2025-2026 годах БСК модернизирует ранее установленные фильтр-прессы. Фильтрующие элементы заменят на более современные и эффективные. Это увеличит мощность отделения и позволит полностью переработать объемы дистиллерной жидкости. Компания выделит на проект 160 миллионов рублей.

Генеральный директор "Росхима" Эдуард Давыдов отметил, что корпорация ежегодно увеличивает свой вклад в защиту окружающей среды. По его словам, вместе с рекультивацией "белых морей" идет работа по уменьшению выбросов, очистке сточных вод и ресурсосбережению.