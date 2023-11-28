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Вторник 28 ноября

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Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время

Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время
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Экономисты не исключают, что в скором времени стоимость ряда позиций в продуктовых магазинах начнет расти.

Покупателей предупредили о возможном скором повышении цен на ряд позиций. Стоимость подрастет из-за меняющегося показателя инфляции. Об этом пишет "Канал 360". Ранее подорожали бензин и куриное мясо.

Инфляция только за прошлую неделю составила 0,2%. Если же показатель продолжит увеличиваться в таком же темпе, то итоговая цифра превысит 16%. Не исключено, что центральный регулятор будет предпринимать шаги по стабилизации ситуации. Сейчас наблюдается неопределенность ситуации: предприниматели пытаются заранее сократить финансовые риски, а покупатели не в состоянии правильно распределить ресурсы.

Стоит отметить, что традиционно в период подготовки к новогодним праздникам дорожают продукты, необходимые для приготовления праздничных блюд, а также подарки: электроника, парфюмерия и одежда.

28 ноября 2023, 07:19
Женщина в магазине. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Банки раскритиковали идею отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ

Банки раскритиковали идею отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ
Ранее было озвучено предложение по упразднению необходимости оплаты комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ. Банки выступили против реализации идеи. Предложение об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ было подвергнуто критике со стороны Национального совета по финансовому рынку.

Названа дата увеличения материнского капитала

Названа дата увеличения материнского капитала
Выплаты можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование детей или же будущую пенсию мамы. Материнский капитал в России вновь увеличат.

Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики

Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики
Создание новых производств, импортозамещение и помощь предпринимателям остаются в числе приоритетов для столицы. Московская городская дума 22 ноября приняла бюджет Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Мосгордума приняла бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.

Мосгордума приняла бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.
Доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%. В ходе недавнего заседания Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.

Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы
В повестке заседания шесть вопросов. Московская городская дума (МГД) в среду, 22 ноября, приступила к рассмотрению бюджета столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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