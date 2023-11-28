Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время

Экономисты не исключают, что в скором времени стоимость ряда позиций в продуктовых магазинах начнет расти.

Покупателей предупредили о возможном скором повышении цен на ряд позиций. Стоимость подрастет из-за меняющегося показателя инфляции. Об этом пишет "Канал 360". Ранее подорожали бензин и куриное мясо.

Инфляция только за прошлую неделю составила 0,2%. Если же показатель продолжит увеличиваться в таком же темпе, то итоговая цифра превысит 16%. Не исключено, что центральный регулятор будет предпринимать шаги по стабилизации ситуации. Сейчас наблюдается неопределенность ситуации: предприниматели пытаются заранее сократить финансовые риски, а покупатели не в состоянии правильно распределить ресурсы.

Стоит отметить, что традиционно в период подготовки к новогодним праздникам дорожают продукты, необходимые для приготовления праздничных блюд, а также подарки: электроника, парфюмерия и одежда.