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Экономика
Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт

Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт

Zara вернулась в Россию, но в новом формате. Бизнесвмуен Арина Лац провела аналитику.
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По словам специалиста, в условиях текущего санкционного давления популярный бренд нашел альтернативное решение, каким образом вернуться на отечественный рынок. Арина Лац ответила, что проблемы в логистической цепочке и санкционные ограничения не стали барьером для владельцев бренда, напротив, производство возобновляется через маркетплейс Wildberries.

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"Стоит заметить, что ассортимент товаров расширяется, так как качество фабрик Zara радует средний сегмент вещевого рынка. Трендовые образы, самые смелые модели, в частности классика, кэжуал, повседневные образы – это все Zara. Конечно, продажи через топовый маркетплейс страны – это хороший и грамотный ход, который, скорее, продуман акционерами компании, которых не интересуют политическая ситуация", – говорит бизнесвумен.

По словам Арины Лац, российский рынок потребителей всегда будет устраивать цена и качество бренда Zara. За последние два года стало очевидно, что будущее за маркетплейсами, так как охват пользователей в разы больше, чем в обычном интернет-магазине. Wildberries регулярно внедряет новые алгоритмы продвижения, и таким гигантам стоит заходить на маркетплейсы, даже для того, чтобы вернуть лояльность аудитории. Так как на данный момент офлайн-магазины закрыты, у покупателей есть возможность купить с примеркой трендовые модели сезонов.

"Также не исключаю полный переход бренда Zara на площадки маркетплейсов таких как Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и Сбермаркет", – подчеркнула Арина Лац.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 19:42 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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