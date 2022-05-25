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Экономика
Собянин объявил "ковидную амнистию". Беглов не последует примеру?

Собянин объявил "ковидную амнистию". Беглов не последует примеру?

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить "ковидную амнистию" для бизнеса и горожан, предполагающую прекращение работ по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений, а также выплату субсидий предпринимателям и обычным гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
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Аналогичных решений вряд ли стоит ждать от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, ведь Смольный в течение последних двух лет пандемии систематически игнорировал успешный опыт московских коллег и принимаемые ими меры.

Власти Москвы после отмены большинства ковидных ограничений, включая обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции, продолжают смягчать ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, которые на себе в той или иной степени ощутили миллионы москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге написал, что на протяжение последних двух лет большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения, а если случались нарушения, то оплачивали штрафы, за что градоначальник выражает огромную благодарность бизнесу и горожанам.

"Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию", – говорится в опубликованном заявлении Собянина.

Мэр уточнил, что в рамках амнистии органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а также выплатят субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Что касается Северной столицы, то подобный сценарий по инициативе губернатора Александра Беглова маловероятен, учитывая тот факт, что Смольный за время пандемии систематически игнорировал успешный опыт московских коллег. Еще в октябре прошлого года СМИ сообщали, что темпы вакцинации населения в Москве существенно опережали Санкт-Петербург. Во многом столице этого удалось достичь путем предоставления привившимся москвичам различных бонусов и материальной поддержки.

Также помощь была предусмотрена и для представителей московского малого и среднего бизнеса, которые получили возможность покрыть за счет городского бюджета 100% расходов на оплату коммунальных услуг за III квартал 2021 года при условии вакцинирования всего штата организации. Предоставлялись и дополнительные выплаты на каждого сотрудника, что стало ощутимой поддержкой предпринимательства, наиболее пострадавшего от антиковидных ограничений.

В Смольном же подобную модель взаимодействия с населением и бизнесом применять не стали, что в результате привело к фактическому провалу прививочной кампании, лидирующим позициям Северной столицы по заболеваемости, повышенному риску банкротства предприятий и массовому закрытию организаций МСП. Жители города неоднократно критиковали администрацию губернатора Беглова за чрезмерные и непродуманные ограничения, а представители предпринимательского сообщества заявляли об отсутствии эффективных мер поддержки бизнеса и жестких запретах, поставивших участников рынка на грань выживания.

Исходя из анализа принимаемых петербургскими властями решений во время пандемии, можно предположить, что отмены системы штрафных санкций, и уж тем более масштабной ковидной амнистии, Северной столице ждать не стоит. Ранее уже сообщалось, что на фоне пятой волны коронавируса профильные комитеты Смольного лишь усилили давление на горожан и бизнес, ужесточая контроль за соблюдением объявленных антикоронавирусных мер. Такая политика, как писали СМИ, вполне укладывается в стратегию администрации Александра Беглова по выполнению плана увеличения доходов городского бюджета до 1 триллиона рублей. Именно после утверждения бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в городе активизировалась работа структур Смольного, направленная на увеличение количества штрафов для населения и бизнеса.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2022, 17:42

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