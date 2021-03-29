Россиянам предрекли очередной рост цен из-за аварии в Суэцком канале

Представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники прогнозируют рост цен на продукцию после происшествия в Суэцком канале. На днях там образовалась "пробка" из кораблей: контейнеровоз Ever Given сел на мель и на целую неделю перекрыл движение других судов.
Директор Ассоциации по связям с общественностью Антон Гуськов пояснил, что в Суэцком канале застряли более 400 кораблей с товарами, что привело к длительным задержкам в поставкам продукции. Это, в свою очередь, чревато ростом цен на электронику, сообщает "Общественная служба новостей".
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