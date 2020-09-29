Когда укрепится рубль

В последнее время наблюдается рост иностранных валют. По состоянию на 29 сентября 2020 года, курс доллара составляет 78,67 рубля, евро – 91,48 рубля. Эксперты считают, что в скором времени валюты станут дешевле и рубль укрепится. Этому должны поспособствовать некоторые события.

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