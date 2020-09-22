Когда лучше требовать повышения зарплаты

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала о лучшем времени для просьб о прибавке к зарплате в России. По словам эксперта, это осень.



Именно осенью работодатели формируют бюджет на грядущий год. Но, чтобы добиться прибавки, придется брать на себя и дополнительные обязанности.

По словам специалиста, к разговору о повышении зарплаты надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать. При этом Долякова отметила, что увещевания о повышении арендной платы за квартиру или других расходов – плохой способ добиться своего.

Еще один ужасный способ получить желаемое от начальства – шантаж. Запугивания о скором уходе на более высокооплачиваемую должность в другой компании дадут руководителю повод задуматься о том, чтобы подыскать более лояльного сотрудника. Даже если начальник согласится повысить зарплату, ничего хорошего это не принесет.

Напомним, ранее стало известно, что среди работников уменьшилась доля тех, кто хотел бы получать зарплаты в России конверте. Наименьшую терпимость к незаконным выплатам проявили люди до 24 лет, а также наши соотечественники с доходом от 80 тысяч рублей.