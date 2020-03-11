Какие товары подорожают сильнее всего из-за падения рубля

Курс доллара и евро по отношению к российской валюте продолжает расти на фоне обвала цен на нефть. В связи с этим эксперты прогнозируют подорожание зарубежных товаров, которые ввозятся в Россию, на 10-35%.
В первую очередь жители страны заметят, что изменится стоимость детских товаров, одежды и обуви, потребительской электроники, бытовой техники и фармацевтики. Стоимость жилья также увеличится на 10-15%, если курс сохранится.
Специалисты отмечают, что в России дает плоды импортозамещение. Особенно это заметно в сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому инфляция не превысит целевого значения в 4%. А вот строительный и потребительский секторы, IТ и фармацевтика хуже всего справились с этой задачей.
Доля ввозимых непродовольственных товаров на розничном рынке России составляет около 36%, а продуктов питания – 21%. Такие данные приводил Росстат по результатам 2019 года. Что касается рынка смартфонов, доля импорта достигает 90%. В итоге цены на гаджеты могут вырасти на 20%.
Стоимость отечественных автомобилей тоже не останется прежней. При их производстве используются зарубежные комплектующие и оборудование.
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