Рубль отыгрывает позиции после резкого обвала

Последние дни стали для отечественной валюты роковыми. На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019 произошел резкий спад цен на нефть. Эти факторы нанесли сокрушительный удар по котировкам. Доллар и евро прибавили в цене около десяти рублей.
К счастью для россиян, распространение коронавируса в стране происхождения – Китае – замедлилось. Благодаря этому в среду национальная валюта начала отыгрывать позиции. Официальный курс рубля на 11 марта 2020 года составляет 72,02 за доллар и 81,85 за евро.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Какое имя лучше?