Рубль сдает позиции

28 февраля евро и доллар выросли по отношению к российской валюте. По данным Московской биржи, в пятницу курс рубля составил 65,60 за доллар и 71,64 за евро.
Ранее стало известно о падении российского рынка акций. Индекс Московской биржи снизился на 3,37%, индекс РТС – на 5,13%. Как уточняет НСН, обвал акций связан с распространением коронавируса.
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