Рубль снизился к евро и доллару на фоне эпидемии коронавируса

Утром 31 января на Московской бирже российская валюта продемонстрировала незначительное снижение. Курс рубля составил 63,03 за доллар и 69,41 за евро.
Эксперты объяснили падение отечественной валюты снижением цен на нефть и выходом инвесторов из рисковых активов. По данным "Интерфакса", это связано с беспокойством по поводу распространения коронавируса.
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