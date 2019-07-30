В России выросло число бедных

Федеральная служба государственной статистки зафиксировала рост числа россиян с доходом ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2019 года граждан, проживающих за чертой бедности, насчитывалось 20,9 миллиона (14,3% от всего населения). В первом квартале прошлого года россиян с низким доходом было меньше – 20,4 миллиона (13,9%), сообщает НСН.
В то же время представители Росстата отметили, что количество бедных может уменьшиться к концу 2019 года благодаря инфляции, передает URA.ru. "Можно рассчитывать, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня (4,3%) приведет к резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума", – говорится в официальном сообщении.
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