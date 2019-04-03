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Экономика

Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров

Фото: www.globallookpress.com
Привлечение инвестиций объявлено одной из стратегических задач развития российской экономики. Соответствующее поручение президента Владимира Путина содержится и в знаменитых майских указах 2018 года. Особая роль в этой связи у компаний топливно-энергетического комплекса. 
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В СМИ отгремела масштабная кампания, связанная с 25-летним юбилеем ПАО "Транснефть" – одного из крупнейших и старейших игроков отрасли. Писали и о высокой энергоэффективности, и о строительстве трубопроводов, и о росте грузооборота. Но такой уж "Транснефть" лакомый кусок для акционеров на самом деле?

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В 2017-2018 годах в "Транснефть" пришли крупные институциональные инвесторы, в том числе международные суверенные фонды. Среди них – Российский фонд прямых инвестиций, Российско-Китайский инвестиционный фонд, НПФ "Газфонд пенсионные накопления", Российско-Японский инвестиционный фонд, суверенный фонд королевства Саудовской Аравии, а также структуры Газпромбанка.

Расчет инвесторов был вроде бы верен. Руководство "Транснефти" неоднократно заявляло о том, что размер дивидендов будет составлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а позже обещало провести обратный выкуп акций на сумму до 20 миллиардов рублей. Также уже новые акционеры "Транснефти" предлагали провести дробление привилегированных акций и/или конвертацию привилегированных акций в обыкновенные.

Кстати, о том, что госкомпаниям надлежит направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, в правительстве говорят уже не первый год. Более того, подавляющее большинство госкомпаний давно уже перешли от слов к делу.

Что интересно, топ-менеджеры энергетического гиганта не устают рекламировать скорый рост дивидендов. "Мы ожидаем дальнейшего развития компании и роста ее акционерной стоимости, поэтому РФПИ поддерживает корпоративные решения "Транснефти", направленные на рост рыночной капитализации и увеличение дивидендных выплат, укрепляющих инвестиционную привлекательность", – это заявление глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал еще в 2017 году после того, как его избрали в новый состав совета директоров "Транснефти".

Фото: www.globallookpress.com

Кстати, в мае прошлого года совет директоров рекомендовал собранию акционеров компании направить на выплаты дивидендов 50% консолидированной чистой прибыли. Примечательно, что информация об этом содержится в официальном пресс-релизе трубопроводного гиганта.

А в середине февраля уже этого года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что правительство пока не приняло решения по дивидендам "Транснефти". Отметим, что Минфин уже пятый год подряд настаивает на выплатах дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО всеми госкомпаниями без исключения.

Обращает на себя внимание и другое важное обещание компании – провести обратный выкуп акций на сумму до 20 миллиардов рублей. О программе обратного выкупа заявлял не кто-нибудь, а сам президент ПАО "Траснефть" Николай Токарев. Цитата из его интервью телеканалу "Россия 24" до сих пор находится на официальном сайте компании.

"Программа обратного выкупа привилегированных акций, которую мы сейчас принимаем, рассчитана на три года. На нее будут потрачены серьезные ресурсы. И эти акции, которые мы выкупим с рынка, предполагается использовать в качестве бонусов для определенного контингента специалистов компании", – заявил Токарев, добавив, что бонусная программа поощрения персонала будет адресной.

На фоне новостей об обратном выкупе акции "Транснефти" в середине марта демонстрировали рост. "Нельзя исключать, что на дивиденды по префам будет выплачено около 23 миллиардов рублей, или около 15 тысяч рублей на акцию. Это соответствует доходности около 9%", – писал "Финам".  

Еще одно громкое заявление – это конвертация привилегированных акций "Транснефти" в обыкновенные. Предложение об этом, кстати, прозвучало от уже упоминавшегося РФПИ. Оно было сделано вскоре после того, как РФПИ вошел в состав акционеров.

"В качестве одной из дополнительных мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности "Транснефти", РФПИ считает целесообразным рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций компании в обыкновенные … Более широкий перечень корпоративных прав, которыми обладают обыкновенные акции, позволит повысить защищенность прав миноритарных акционеров и, как следствие, будет являться одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности для международных и российских инвесторов", – заявлял еще в 2017 году Кирилл Дмитриев.

Фото: www.globallookpress.com

Еще в конце прошлого года президент "Транснефти" Николай Токарев отмечал, что эти решения, как и вопрос о дивидендах, будут приняты в первом квартале 2019 года.

При этом после прихода в "Транснефть" иностранных суверенных фондов, акционеры понесли убытки. C начала 2017 года стоимость привилегированных акций упала на 11% – с порядка 200 тысяч рублей за штуку по состоянию на 1 января 2017 года до 178 тысяч на 1 апреля 2019 года. В долларах падение составило 17%.

Вопрос об инвестиционной привлекательности трубопроводной монополии по-прежнему актуален. Потенциал роста акций "Транснефти" значителен, однако при невыполнении заявленной компанией программы повышения акционерной стоимости потенциал падения также может быть значителен. В случае нового снижения стоимости акций компании аппетит иностранных суверенных инвестиционных фондов, которые являются стратегическими партнерами России, к дальнейшим инвестициям в нашей стране  сильно снизится.

Автор: Иван Поляков3 апреля 2019, 11:05

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