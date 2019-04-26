В Финляндии выросла поддержка ядерной энергетики из-за боязни изменения климата

Социологический опрос показал, что опасения по поводу последствий изменения климата повлияли на уровень поддержки жителями Финляндии ядерной энергетики. Результаты исследования обновили исторический рекорд.



Опрос, проведенный по заказу объединения финских энергокомпаний Energiateollisuus ry ("Энергиатеоллисуус рю"), показал, что 49% финнов положительно относятся к использованию атомной энергии для производства электричества. Всего лишь год назад этот показатель составлял 41%. При этом об отрицательном отношении заявили лишь 15% респондентов, в прошлом году – 22%.



Важно отметить, что еще в 2003-м практически равное число жителей Суоми позитивно и негативно относились к ядерной энергетике: 35% и 32% соответственно. В организации подчеркнули, что поддержка использования атома в этом году оказалась на самом высоком уровне за все время проведения подобных исследований – с 1983 года.

Результаты прокомментировал начальник производственного департамента "Energiateollisuus" Яри Костама. "Отношение к атомной энергии уже давно менялось в положительную сторону. Полученный сейчас результат указывает на то, что эта тенденция ещё больше укрепилась", - заявил он.

Более того, впервые парламентские партии в большинстве своем выступают в поддержку использования ядерной энергетики. Больше всего сторонников атома в национальной коалиционной партии – 70%. Есть поддержка и со стороны "зеленых": 32% выступают "за" и лишь 28% – "против".

В компании Energiateollisuus отметили, что причин для изменения общественного мнения много. В частности, на это повлиял доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата. Специалисты заявили, что ограничение рост температуры на планете на 1,5 градуса является неотложным делом, хотя в Парижском соглашении по климату от 2015 года был указан другой показатель – 2 градуса.

Кроме того, текст документа гласит, что атомная энергия играет значительную роль в сдерживании климатических изменений. В стране на атомную генерацию приходится около 32% производства электроэнергии: на это работают два энергоблока АЭС "Ловииса" и два энергоблока АЭС "Олкилуото", рядом с которыми планируется введение в эксплуатацию третьего. Ведется подготовка к строительству российско-финской АЭС "Ханхикиви-1".

Отмечается, что в последние несколько лет период настоящей снежной зимы в Финляндии становится все короче. Морозы во многих частях страны приходят даже не в декабре, а снег временами выпадает только в январе.

Ученые обнаружили, что всему виной потепление климата, и в Финляндии этот процесс происходит почти в два раза быстрее, чем в других уголках планеты. Указывают на это и другие признаки, например, снижение численности характерных для тундры животных и увеличение числа ураганов и бурь.