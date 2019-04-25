Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся

В ходе II Международной конференции "Цифровая трансформация: Фокус на IP", организованной Федеральной службой по интеллектуальной собственности и иными ведомствами, Роспатент рассказывает о том, какие предпринимает усилия для интеграции в цифровую среду и помогает остальным успешно лавировать в цифровой реальности.

Анонсируя мероприятие, Роспатент интригующе заявил о презентации "новых концептуальных подходов к созданию цифровых платформ", а также "ряда пилотных решений", связанных с регистрацией и охраной объектов интеллектуальной собственности.

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Глава ведомства Григорий Ивлиев, действительно, рассказал обо всем, однако только в будущем времени. Роспатент работает над созданием цифровой платформы регистрации заявок на объекты интеллектуальной собственности, ведь "200 тысяч обращений в наше ведомство в год требуют оперативной работы. Вы все это скоро увидите", − добавил Ивлиев.

Чтобы не быть голословными и оценить стремления ведомства к цифровизации, отметим, что из 214 662 обращений в Роспатент лишь одна треть была осуществлена в электронном виде. И об этом рапортует само ведомство. Получается, счастливчиков не так уж много, в то время как остальные вынуждены ходить по бюрократическому кругу.

При этом электронная форма обращений тоже несовершенна. Так, вопрос журналиста о том, что онлайн-формат работает (речь идет о портале Госуслуг, но заявку также подать можно на сайте ФИПС) только для подачи пакета документов, заставил главу ведомства перейти к лирическим рассуждениям. "Вся работа в Роспатенте проводится в цифровом формате – от подачи заявки до выдачи документов. Даже если заявка подается на бумажных носителях, все переводится в цифровую форму. Цифровая трансформация означает, что привычные стандарты меняются. Именно поэтому мы идем в международные организации с тем, чтобы объединить усилия по выработке этих стандартов", – сказал Григорий Ивлиев.

А работа все не заканчивается

Можно много говорить о планах ведомства, но без тех, кто будет эту работу выполнять, все бессмысленно. Так, говоря об экспертах Роспатента, Григорий Ивлиев отметил, что жизнь его подчиненных не так легка: "Эксперт – работа очень тяжелая. Она требует автоматизации. Сейчас, когда ваша заявка поступает к эксперту, ему мгновенно открывается автоматически проведенный поиск по тематике, которая связана с этой заявкой. Эксперту стало легче работать, но это не значит, что работа заканчивается".

Несмотря на то, что труд эксперта непрост, кадровый вопрос решается весьма своеобразно. "Роспатент не в состоянии держать на работе экспертов по всем, в том числе узким, отраслям науки и техники", − заявил начальник Управления организации предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников.



Государственное и законодательное начало так сильно, что в ведомстве посчитали нужным доверить разработки не специалистам, которых еще нужно найти, а переложить все на плечи самих заявителей. Спикер также высказал идею создания некоего законотворческого проекта, опираясь на который можно провести дополнительную проверку. "Законопроект предоставляет заявителю возможность предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявляемого изобретения или полезной модели. Это не замена экспертизы. Это дополнительный инструмент поддержки принятия решения экспертом. Эксперт все равно будет проводить экспертизу по заявке".

Интересный метод, но главное, чтобы экспертам стало лучше.

И это тоже когда-то было

Споры возникают всегда и везде, а уже если доверить все самому заявителю, то их вряд ли станет меньше. Скорее наоборот. Над тем, как споры разрешать, задумался Дмитрий Травников.

"Мы совместно с Министерством образования подготовили новые правила рассмотрения и разрешения споров, связанных с оспариванием решений Роспатента по принимаемым заявкам. Например, участвовать в заседании можно будет с помощью системы конференц-связи. Не нужно будет приезжать в Москву. Можно будет подавать возражения в электронном виде, при этом используя простую электронную подпись. Все документы, связанные со спором, можно будет получить на сайте Роспатента. Через сайт заявителю будут приходить уведомления о движении дел.

Сейчас еще есть проблема: нельзя после того, как подал возражение, менять мотивы. Мы предлагаем расширить возможности: чтобы заявитель смог корректировать обоснование поданного возражения. Мы сократим все сроки по рассмотрению споров", – заявил он.

Звучит красиво, но все это вчерашний день. Все заявляемые "прорывные технологии" давно стали общепринятой практикой в отечественном судопроизводстве. При этом, ни одна технология по сути спор не разрешит пока существует так называемое право вето – подведомственная Палата по патентным спорам, решения которой может всегда пересмотреть глава Роспатента. К сожалению, процесс принятия решений в одностороннем порядке всегда опасен – субъективность, да и просто человеческий фактор может сыграть злую шутку.

Случаев, когда люди теряют бизнес после одного росчерка пера немало, но особенно эта печальная практика закрепилась в фармакологической отрасли. Споры между компаниями "Фарм-Синтез" и "Ф-Синтез", российской "Нативы" и американской Bristol-Myers Squibb – примеров немало.

В какой-то степени эта ситуация может быть обусловлена высокими показателями числа заявок на регистрацию товарных знаков (до почти 50 тыс. в 2018), опережая европейские ведомства, которые на этом этапе отсеивают гораздо больше заявок. Здесь же не стоит забывать и о репутации отечественного фарм-рынка − имидж формирует сознание.

"Заявки на изобретения от "Биг Фармы" проходили очень легко, и мы выдавали патенты, понимая, что вряд ли кому-то из отечественных производителей такие патенты помешают. То есть не было такого риска столкновения на рынке с правами… В последнее время ситуация изменилась, изменилась именно потому, что отечественная фарма стала выходить на рынок", − пояснила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

При этом, выступая на конференции, она также заявила: "На сегодняшний день, не буду скрывать, мы очень доверяем нашим заявителям и полагаемся почти полностью на те сведения, которые они предоставляют в заявке, не подвергая сомнению все то, что там представлено. И некие упреки в адрес Роспатента, что Роспатент одной рукой патенты выдает, а другой аннулирует – это как раз следствие этих процессов, когда при выдаче патентов мы излишне доверяем заявителю, а при оспаривании проявляется заинтересованное третье лицо, которое разоблачает фактически нашего заявителя и позволяет привести в соответствие с каким-то законодательством существующие права".

Возникает интересная ситуация. Эксперты, о которых ранее шла речь, по сути, принимают решения о выдаче или не выдаче патента только на основании доверия к заявителю. Развивая эту мысль, вопросы мгновенно наслаиваются друг на друга, создавая хаос и недоумение. Возможно ли такое в государственной организации, занимающейся оказанием услуг в сфере правовой охраны изобретений? Сомнительный вывод.

Спорные решения

Пока в Роспатенте решают морально-нравственные вопросы доверия и недоверия, пытаясь огородить все законодательными рамками, производители страдают, теряют средства и стимул к тому, чтобы двигаться дальше.

Легко ли заниматься предпринимательской деятельностью? Совсем непросто, особенно если ты должен хорошо разбираться не только в своей сфере, но и в смежных областях, в частности, стать практически экспертом в патентовании. Это утверждение в ходе своего выступления на конференции подтвердил руководитель проектного офиса Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена, заявив, что все больше российских компаний стали понимать суть патентной аналитики. ФИПС готов помочь малому и среднему бизнесу скорректировать свою линию поведения на рынке, используя патентные ландшафты ─ инструмент формирования стратегии для игроков рынка интеллектуальной собственности при расчете потенциальных рисков.

"Мы помогаем понять, какие технологические направления сейчас находятся в фокусе компании лидеров и куда им лучше направить свое технологическое производство и устремить свои инвестиции. Мы можем помочь ему определить, в какие исследовательские разработки нужно вкладываться, а где лучше купить готовые технологии, то есть те, которые уже присутствуют на рынке", ─ заявил Ена.

Аналитика, как известно, основа порядка, а уж если порядок сопряжен с финансовыми вложениями, то ее важность многократно возрастает. Патентная аналитика бесспорно важна, но ее проведение не может быть оторвано от реальности – инноваций, к которым Роспатент пока только стремится.

Здесь же интересна реплика главы Федерального института промышленной собственности Олега Неретина относительно рейтинга Всемирной организации по интеллектуальной собственности "Глобальный инновационный индекс". Наша страна занимает 46 место и, по мнению Олега Неретина, ситуация не изменится, так как инновационные проекты Роспатента не востребованы на глобальном международном рынке.

"Наш институт делает одновременно 20 проектов в год, и это уже большое достижение. А таких проектов должно быть тысячи. Количество созданных в России объектов интеллектуальной собственности мало для глобального рынка", − отметил он.

Жаль, что вновь мы приходим к неутешительному выводу: без модернизации процесса патентования никакие усилия в сфере патентной аналитики, а также формирования имиджа России как инновационной державы ситуацию кардинально не изменят.