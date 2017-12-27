Будут ли в России новые патенты

За два последних года патентная активность в России снизилась, признал на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев.

Глава патентного ведомства отметил, что многие научные структуры, институты, в том числе финансируемые государством, не спешат регистрировать права собственности России на научные изобретения. Так, научно-исследовательский институт электронной техники три года не регистрирует права Российской Федерации на созданные ими изобретения, а акционерное общество "НПО "Квант", освоив 450 млн бюджетных рублей, не создало ни одного "охраноспособного результата интеллектуальной деятельности".

По словам Ивлиева, проблема заключается в отсутствии эффективного механизма, который мог бы заставить научное сообщество проявлять активность, хотя "требование патентовать вытекает из высших интересов государства".

Однако производители интеллектуальной собственности называют другую причину отказа от патентования – крайне низкую скорость обработки ведомством заявок. Процесс патентования затягивается настолько, что теряет всякий смысл: технологии и промышленные образцы быстро устаревают. Роспатент проблему не отрицает: "У нас есть некоторый запас нерассмотренных заявок", – так объяснил Ивлиев увеличение за последние два года количества экспертиз изобретений при снижении общего числа заявок на патенты – однако кардинальных путей решения не предлагает, ограничиваясь чисто номинальными.

Так, чтобы восполнить дефицит кадров в отрасли, Роспатент собирается использовать "пожарный метод подготовки специалистов". Какого качества будут эти "пожарные" специалисты, можно не спрашивать. Меж тем, проблема нехватки людей стоит очень остро: Юрий Зубов, директор Федерального института промышленной собственности, заявил, что проведенное исследование показало:

"Не хватает порядка 340 тыс. специалистов в сфере интеллектуальной собственности".

Будучи контрольно-надзорным органом, Роспатент проверяет, как используются в сфере интеллектуальной собственности средства, направляемые на эти цели государством. "К сожалению, мы должны констатировать: у нас неэффективно используются государственные деньги, выделяемые в этом направлении. Мы это фиксируем уже не первый год", – сообщил ГИвлиев.

То есть проблема не в нехватке финансирования или образованных специалистов? Беда системная? Именно так считают эксперты: "У нас нет единого государственного понимания, что такое интеллектуальная собственность и как она должна защищаться, как должно себя здесь проявить государство", – отметил участник пресс-конференции, заместитель председателя общественного совета Роспатента, главный юрист по интеллектуальной собственности "Роснано" Виталий Калятин.

"Попытки разработать стратегию выливались лишь в подготовку декларативного документа", – подчеркнул он.



Отметим, что во всем мире сфера интеллектуальной собственности как раз движется в противоположном направлении: в сторону отказа от всяких посредников, тем более таких медлительных и неэффективных. Оборот результатов интеллектуальной деятельности в интернете становится более прозрачным и легко отслеживаемым, строится на новейших и наиболее прогрессивных технологических платформах. Будем надеяться, что российский рынок хотя бы в этой сфере не отстанет от мирового.