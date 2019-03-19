Россияне ударились в экономию после праздников

После праздничной недели россияне резко сократили повседневные расходы. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
В документе говорится, что в период с 11 по 17 марта российская семья в среднем потратила на товары повседневного спроса 4585 рублей, что почти на 5% меньше, чем неделей ранее. При этом средний чек похода в магазин также снизился. Зато траты на прошедшей неделе на 3,6% превысили расходы потребителей на аналогичной неделе 2018 года.
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