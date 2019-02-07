Раскрыт главный секрет нового подсчета пенсий
Сроки внедрения новой пенсионной модели, разработанной Центробанком и Минфином, неоднократно переносились. Ожидается, что система заработает в 2020 году. С этого времени часть будущей пенсии работник будет отчислять самостоятельно. А уровень ставки он сможет регулировать и изменять.
Как пояснил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин, до сих пор весь тариф целиком – и на страховую пенсию, и на накопительную (до 2014 года) – вносил работодатель. Работник сейчас не платит ни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки, и на его зарплате эти платежи никак не сказываются.
При новом порядке накопительный пенсионный взнос должен будет платить работник из своего личного заработка. "Это, кстати, порядок, принятый в большинстве стран мира, причем и в солидарной системе тоже. В Европе нет ни одной страны, где платил бы только работодатель. Там делят тариф: часть платит работодатель, часть – сам работник, обычно половина на половину, а иногда работник даже больше", – рассказал Воронин в интервью "Российской газете".
Омбудсмен подчеркнул, что новая система с обязательным пенсионным страхованием не связана. И работник будет сам решать, будет ли он ней участвовать – с тем, чтобы в старости получить в дополнение к государственной страховой пенсии еще одну, негосударственную.
А главное – индивидуальный пенсионный капитал является собственностью работника, что дает ему определенные преимущества. Накопленный индивидуальный пенсионный капитал будет переходить по наследству. Кроме того, его можно будет тратить на лечение тяжелых заболеваний
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