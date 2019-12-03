Курс рубля ослабил позиции

Европейская валюта поднялась выше 71 рубля впервые с 1 ноября. Такие данные поступили из Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.30 мск понедельника рос на 15 копеек – до 64,47 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 71,05 рубля, пишет РИА Новости.
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