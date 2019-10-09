Сравнение цен на продукты в России и на Украине оказалось неожиданным

Видеоблогеры провели анализ в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Результаты исследования цен на продукты оказались неожиданными.

Журналисты решили поставить точку в споре о том, где выгоднее закупаться. Они пришли к выводу, что цены на продукты в России ниже, чем в Незалежной.

Выяснилось, что любителям макарон и картошки лучше делать покупки в российских магазинах. Так, килограмм картошки на Украине можно купить, минимум, за 38-39 рублей в переводе из гривен, тогда как у нас – всего за 12. Большая разница и при покупке макарон. В Саратове килограмм стоит от 50 рублей, в столице Украины же – от 111, передает телеканал "360".

Однако справедливости ради стоит отметить, что некоторые продукты в Киеве стоят дешевле, чем в Саратове. Например, килограмм риса на Украине обойдется покупателям в 55 рублей, а в России – в 59 рублей, сообщает Ura.ru.

В комментариях к видеоролику "Шокирующее сравнение цен в России и Украине взбудоражило сеть" Ивана Проценко на YouTube некоторые пользователи Сети указали, что сопоставлять цены на продукты в украинской столице и российском областном центре некорректно. Другие же отметили, что "Саратов рулит".

Напомним, в начале года руководитель украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что с 2015 года в стране стоимость ряда продуктов питания серьезно выросла. Как писали "Дни.ру", в начале июля в Центробанке России заявили, что темпы роста цен на продукты в России начали снижаться раньше обычного из-за установившейся в стране теплой погоды. Высокие температуры поспособствовали раннему урожаю.