В Минфине предложили увеличить цену на водку

В Министерстве финансов обсуждают вопрос повышения минимальной стоимости водки. С 2020 года цена алкогольной продукции может увеличиться до 230 рублей, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такие меры помогут в борьбе с дешевым суррогатом. В настоящее время стоимость водки составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, передает VSE42.ru.
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