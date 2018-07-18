Госдума одобрила проект закона о повышении НДС

Нижняя палата парламента в ходе дополнительного пленарного заседания в среду, 18 июля, приняла во втором, основном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Рост ставки принесет государственному бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год, которые будут направлены на реализацию масштабных социальных программ.



Нормативно-правовой акт предусматривает рост НДС с нынешних 18% до 20% с января следующего года. При этом сохраняются пониженные ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% для товаров социального назначения.

Речь идет о продуктах (за исключением деликатесов), детских товарах, книжной продукции и периодических печатных изданиях, которые связаны с наукой, образованием и культурой. Также пониженная ставка НДС сохраняется для лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Помимо прочего, принятый законодателями нормативно-правовой акт продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для воздушных перевозок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь, а также в Калининградскую область. Такая же ставка предусмотрена для Дальнего Востока, при условии, что пункт отправки и назначения расположены в пределах округа, сообщил председатель профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В настоящее время воздушные перевозки по внутрироссийским направлениям облагаются льготной ставкой НДС – 10%. Ее действие заканчивается в 2018 году.

Кроме того, одобренный депутатами документ предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%. Также устанавливается тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.







Для некоммерческих и благотворительных организаций продлевается до 2025 года действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение (20%), обязательную медицинскую страховку и страхование от несчастных случаев (нулевая ставка).

Стоит отметить, что в настоящее время общий объем страховых взносов в нашей стране составляет 30% от Фонда оплаты труда. В Пенсионный фонд идут 22%, в Фонд обязательного медстрахования – 5,1%, в Фонд социального страхования – 2,9%.