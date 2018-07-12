Долги россиян за ЖКХ превысили триллион рублей

Общая
задолженность россиян за услуги ЖКХ по итогам первого квартала 2018 года составила
1,4 триллиона рублей, сообщает телеканал "360". Как отмечается в докладе Росстата,
среди должников числятся не только малообеспеченные, но и богатые люди.
Средний размер долга составляет 46 тысяч рублей. На неоплаченные квитанции за водоснабжение приходится 86 миллиардов рублей, за водоотведение – 63,9 миллиарда рублей, за электричество – 247,5 миллиарда рублей. Однако самыми крупными статьями оказались плата за жилищные услуги и тепло – 234,3 и 569,3 миллиарда соответственно.
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