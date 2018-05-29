Госдума поправит бюджет из-за роста экономики

Члены Совета Госдумы посвятят дополнительное заседание поправкам в законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда страны. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что предлагаемые изменения указывают на продолжение роста российской экономики.

О дополнительном заседании рассказали в аппарате Госдумы. "В повестку которого внесено рассмотрение данных законопроектов", – отметили там.

Обсуждение состоится 30 мая. Поправки касаются законов "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки содержат изменения прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год. По его мнению, это говорит о том, что экономика страны продолжает расти.

"В общей сложности, увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей".



Спикер нижней палаты парламента отметил, что правительство зафиксировало уровень инфляции ниже 4%. Такие показатели были заложены в бюджете на три года. "На 2,2% увеличивается показатель реальной заработной платы населения. Это говорит о положительной динамике развития экономики России", – заявил политик.