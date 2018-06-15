России предсказали катастрофу из-за пенсионеров

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева объяснила, почему повышение пенсионного возраста – исключительно правильное решение в нынешних условиях. Она также рассказала, что бы случилось, если бы правительство не пошло на подобный шаг.



По словам эксперта, сохранение нынешнего пенсионного возраста привело бы к тому, что к 2030 году число работников сравнялось бы с числом пенсионеров. "Это нонсенс. Таких экономик, где на одного работника приходится один пенсионер, в мире не бывает и быть не может", – объяснила Малева.

Специалист добавила, что трудоспособный гражданин и так должен выработать зарплату для себя, своих детей, жены и родителей. Кроме того, ему еще в нагрузку дают одного пенсионера. "Это означало бы гибель пенсионной системы, а при сохранении ее в таком виде – и гибель всей экономики страны", – заявила Татьяна Малева.

Эксперт убеждена, что правительство пошло на повышение пенсионного возраста очень поздно. Она заверила, что необходимость в такой мере назрела давным-давно, "когда это делал весь мир", пишет газета "Взгляд".

"Если бы власти не решились на такой непопулярный шаг и сегодня, то последствия от такой мягкости были бы ужасными", – продолжила эксперт. По мнению Малевой, сохранение нынешней ситуации привело бы к снижению и без того невысокой пенсии.

При этом специалист признала, что правительство выбрало жесткую схему для нововведения. "Конечно, было бы правильно уравнять время выхода на пенсию для женщин и мужчин. Но женщины и так примут на себя удар, потому что повышение сразу на восемь лет", – отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Также она напомнила, что Россия слишком долго оттягивала неизбежное – пенсионный возраст не трогали более 80 лет.



Ранее премьер Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год. При этом в последние годы выплаты росли лишь на 400-500 рублей.