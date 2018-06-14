Найдены плюсы повышения пенсионного возраста

Большинство россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста. Тем не менее, правительство готово пойти на этот шаг, чтобы гражданам страны жилось лучше. Это утверждают авторы пенсионной реформы, а так ли это на самом деле – разбирались Dni.Ru.

Итак, через какие-то 10-15 лет в России будут уходить на пенсию позже. Хорошо это или плохо? Для активных, здоровых, сильных духом людей повышение пенсионного возраста, очевидно, не принесет негативных эмоций. Можно привести в пример известных артистов, телеведущих, ученых, которые работают и в 70, и в 80 лет, и даже в 90.

Но не все люди одинаковы, поэтому кто-то уже и в сорок пять мечтает о спокойной жизни на даче, где сидя в кресле-качалке у камина можно подумать о смысле жизни. Таким гражданам лишний рабочий кажется годом, а тут их заставят ходить на службу еще несколько лет.

Но суровая действительность современного мира диктует свои экономические условия. В России сейчас и так живут самые молодые пенсионеры в мире: 60-летние мужчины и 55-летние женщины.

Даже в постсоветских республиках пенсионный возраст или уже повысили, как в Белоруссии и Молдавии, или собираются, как в Узбекистане. Про Европу и остальной мир и говорить не надо – там пенсионный возраст намного выше, чем у нас.





Денег Пенсионного фонда, который пополняют работодатели, на всех пенсионеров уже сейчас не хватает, а бюджет страны – не резиновый. Дальше будет хуже: на пенсию начнут выходить люди, чья жизненная активность пришлась на 90-е, те, кто по объективным причинам не смогли родить себе смену.

Когда-то давно в СССР десять работающих кормили двух пенсионеров. Государство не напрягалось и гарантировало выплату пенсий всем и вовремя. Через пять-семь лет один работающий россиянин будет кормить одного пенсионер, а это означает крах Пенсионного фонда и огромную дыру в бюджете.





Выход один – повышать пенсионный возраст. И причина не только в этом. За постсоветские годы в России значительно выросла продолжительность жизни, улучшилось медицинское обслуживание, люди стали активнее. Если посмотреть на фотографии наших бабушек и дедушек или еще более дальних во времени родственников, бросается в глаза то, что сто лет назад в 30-ть выглядели, как сейчас в 50-т.

Все эти факты говорят о том, что время для повышения пенсионного возраста наступило. Другое дело, что подходить к этому надо серьезно. Нельзя взять и одномоментно повысить возраст выхода на пенсию.





Собственно правительство и не предлагает такого повышения. Схема обсуждается такая: в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В эти годы пенсионный возраст будет подниматься пошагово и в концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Реакция большинства населения на правительственные инициативы, скорее всего, будет негативной. И тут кабмину было бы неплохо организовать широкое обсуждение, а может быть, даже всероссийский референдум на тему повышения пенсионного возраста. Пригласить экспертов, которые с помощью цифр доказали бы эффективность таких мер или, напротив, раскритиковали бы их.





Если принимать повышение пенсионного возраста как неизбежность, то оно может стать стимулом для многих россиян. Например, поставить цель и достичь результатов в технической, творческой или любой другой сфере своей деятельности. И тогда, возможно, большее число граждан страны смогут принести пользу как России, там и своим родным.