Как знаменитости отреагировали на повышение пенсионного возраста

Инициатива правительства России увеличить пенсионный возраст взбудоражила общественность. Кто-то поддерживает решение властей и выступает за изменения действующего законодательства, другие же критикуют идею, отмечая, что при сохранении существующих демографических тенденций многие наши сограждане до пенсии просто не доживут. Российские знаменитости также не остались в стороне от обсуждения.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поддержал решение правительства России повысить пенсионный возраст. Таким образом, старость "отодвигается", и это стимулирует людей, сказал он в пятницу в ходе телефонной беседы с корреспондентом ТАСС.

ПО ТЕМЕ Найдены плюсы повышения пенсионного возраста

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже дал положительную оценку инициативе законодателей, однако добавил, что повышение пенсионного возраста потребует от государства большей ответственности. "Мы прекрасно знаем, как даже после 40 лет работу найти невозможно. Должно быть исполнение законов, развитие бизнеса (еще и малого), создание рабочих мест, потому что повышение пенсионного возраста – это не просто такая вещь, которая насытит экономику, нужно заботиться о людях. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что это необходимо. С другой – мы понимаем, какую ответственность должно нести правительство Медведева, чтобы выполнять все то, что они нам предложили", - подчеркнул Губерниев в эфире НСН.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 3 Июн 2018 в 4:48 PDT

Известная актриса Ксения Алферова также не прошла мимо обсуждения. В своем микроблоге артистка опубликовала таблицу, в которой указана средняя продолжительность жизни в некоторых регионах нашей страны. Согласно этим данным, во многих уголках нашей родины люди живут в среднем около 63 лет. "Это средняя продолжительность жизни в областях. Вывод напрашивается сам собой – скоро в них пенсионеров вообще не будет!" – цитирует EG.ru звезду.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 14 Июн 2018 в 11:34 PDT

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров также высказался по поводу нового законопроекта. Свои мысли артист изложил в стихах. "Здесь нужна какая-то сноровка, / Чтоб не забухать, не заколоться. / Пенсионный возраст, как морковка, / Перед осликом, что кружит у колодца. / Не достичь его, как горизонта. / Ты к нему, а он совсем не ближе. (…) Пенсионный возраст это вера, / Как загробный мир, как ад и рай! / Пенсионный возраст это идол, / Образ, а под красками – фанера. / Может есть, но я давно не видел, / Не во сне, а наяву пенсионера", – написал Сергей на своей странице в Instagram.