Российский банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле Объединенного кредитного банка, пишет "Газета.ru". В пресс-службе регулятора отметили, что кредитная организация скрывала реальное финансовое положение и уклонялась от требований об адекватной оценке рисков. Объединенный кредитный банк занимал 190-е место в банковской системе России.
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