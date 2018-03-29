ЦБ лишил лицензии крупный банк

Центробанк 29 марта отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка, передает RT. По данным регулятора, в марте текущего года в АК Банк был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации. По величине активов АК Банк занимал 116-е место в банковской системе России, пишет "Газета.ru".
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