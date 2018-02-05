Для россиян придумали новый налог

Россиян попросят скинуться на программу освоения Луны. Бывший журналист Валентин Уваров предложил ввести так называемый лунный оброк, благодаря которому можно будет снарядить космическую экспедицию к спутнику Земли.

Валентин Уваров хорошо знаком с космической тематикой – в 2014-2016 годы он занимал должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации. До этого работал журналистом в агентстве ТАСС.

Уваров заявляет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции, потребует от России привлечения более двух триллионов рублей в течение 15 лет, пишут "Известия". Эту немалую сумму бывший журналист предлагает получить, обложив население страны добровольным лунным оброком.

По расчетам Валентина Уварова, если разделить необходимую сумму на сто миллионов человек, то получится по 21500 рублей на человека в течение 15 лет или 120 рублей в месяц. Платить "лунную дань" государству жители России должны исключительно на добровольной основе, уверен автор идеи.

"Давайте используем американский опыт с публичным счетчиком национального долга. Установим свой счетчик и будем видеть, как растет сумма средств на нашем счете и сколько уже израсходовано", - предлагает Уваров.

Лунная программа России до 2025 года включает в себя несколько миссий и космических аппаратов. В 2019 году на Луну отправится малоразмерная демонстрационная посадочная станция "Луна 25" ("Луна-Глоб"), pic.twitter.com/zwfDv74VhU — Библиотека ИГЭУ (@biblio_ispu) 21 декабря 2017 г.

В случае успешной реализации программы, первое, что сделают российские космонавты, когда высадятся на Луну, доставят туда контейнер с жестким диском с именами всех, кто внес средства. А на Земле на специальном сайте будут в круглосуточном режиме транслироваться их имена.

Возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 году, по российской лунной программе запланировано на 2019 год. Новая доктрина предполагает до 2024 года запуск к спутнику Земли пяти автоматических станций. Все запуски планируется провести с космодрома "Восточный". Интерес к сотрудничеству в рамках программы проявляет американское космическое агентство NASA.