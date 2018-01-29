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Политика

Путин вернул зарплаты россиянам

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
После распада СССР Россия вошла в период глубокого социально-экономического и общественно-политического пике. В концу десятилетия положение страны было критическим: полный развал экономики, разгул преступности и бандитизма, поднимающий голову региональный сепаратизм. Ярким признаком лихолетья девяностых стало тотальное обнищание населения, в том числе из-за повсеместной невыплаты заработной платы. Ситуация начала меняться лишь в начале "нулевых". 
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Согласно данным статистики, на конец 1990-х годов периодически задерживали выплату зарплаты более половине работающих россиян. Люди могли не получить жалованье несколько месяцев, в течение полугода, года, а то и более.

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Несколько лет назад в Рунете было опубликовано любопытное свидетельство тех лет – дневник одной из жительниц Екатеринбурга по имени Татьяна, который она вела с 1992 года. В те года женщина работала учителем, муж трудился на заводе – словом, типичная российская семья, коих миллионы по всей стране.

Так, в феврале 1995 года она писала, что супругу пришлось устроиться на работу в другой город, поскольку на заводе зарплату не платили уже на протяжении пяти месяцев. Жили муж и жена на оклад женщины, который, понятное дело, был невысоким.

Фото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС

Видимо, поиск нормального рабочего места со стабильной заработной платой окончился неудачей, поскольку в январе 1998 года Татьяна пожаловалась в дневнике на то, что супругу не платят зарплату уже на протяжении 16 месяцев, то есть с с сентября 1996 года. Сама она к тому моменту не получала жалованье уже три месяца.

"Когда же кончится это безденежье?" – отчаянно восклицала женщина.

В те времена была распространена практика выдачи работнику вместо зарплаты продукции предприятия. Кто-то вместо денег получал болты с шурупами, кто-то кипятильники. Это давало хоть какую-то надежду: полученный товар можно было обменять на еду или вещи.

Были и те, кто получал вместо оклада продукты. Но товары были самого низкого качества – заплесневелые макароны, консервы производства времен развитого социализма, протухшая рыба и зеленая колбаса. И люди брали, иначе можно было остаться вовсе ни с чем.

Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС

Те, кто имел возможность, переходили на ведение натурального хозяйства в деревне и на даче. Элементарно выжить и прокормить себя и семью помогали огород и домашняя скотина, хлеб пекли сами в духовке.

Те же, кто не имел возможности "кормиться с земли", не получал заработную плату даже в виде гаек и протухшей колбасы, были вынуждены продавать собственные драгоценности и другие ценные вещи. Всего по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 1997 году в России недоедало 7% населения.

Отчаявшиеся люди все чаще шли на преступления. В середине 1990-х годов МВД фиксировало значительный рост числа правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности. В 1999 году их удельный вес в общем количестве преступлений составил 65,5%.

Фото: Валерий Морев/Фотохроника ТАСС

На последний год "благословенных девяностых" приходится пик криминальной активности в России – тогда было зарегистрировано более трех миллионов противоправных деяний. Среди них 31 тысяча убийств и 47 тысяч фактов причинения тяжкого вреда здоровья. Примечательно количество совершенных в 1999 году грабежей, разбойных нападений и краж: 139 тысяч, 41 тысяча и почти полтора миллиона соответственно.

Ситуация накалялась и в столице. Летом 1998 года шахтеры из Воркуты, работники АвтоВАЗа и оборонных предприятий из Самары, Калуги и других регионов начали бессрочный пикет у здания Дома правительства на Горбатом мосту. Главное требование – выплатить накопившиеся долги по зарплате.

Кадры стучавших касками по мостовой горняков облетели весь мир.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Ставший в августе 1999 года премьер-министром, а затем спустя полгода президентом России Владимир Путин начал разгребать "авгиевы конюшни" экономической политики, доставшиеся ему и его команде от предшественников. Уже в наше время некоторые "эксперты" склонны утверждать, будто бы пополнение казны, а значит и появление денег на выплату зарплат и исполнение государством своих социальных обязательств стало возможным лишь благодаря повышению цен на нефть в начале "нулевых".

Действительно, баррель черного золота в марте 1999 года стоил 15-20 долларов. С начала 2002 года начинается продолжительный период роста нефтяных котировок. В феврале 2008 года стоимость черного золота превысила отметку в 100 долларов, а 4 июля того же года поставила абсолютный исторический рекорд – 143,95 доллара за баррель.

Но российскому бюджету без начатых Путиным реформ все эти цифры были бы безразличны. Ведь щедрые налоговые поступления от устремившейся вверх нефти, вернее от богатевших как на дрожжах частных нефтегазовых компаний, обосновавшихся в России в 1990-е годы, отечественная казна так бы и не увидела.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel Radicevic

Тому есть пара веских причин. Во-первых, в 1996 году под давлением Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка Россия отменила все экспортные пошлины, в том числе на черное золото. Столь жесткое условие было поставлено Москве кредиторами для получения очередного займа. В итоге это привело к обвалу бюджета и недополучению и миллиардов рублей без того прохудившейся в результате действий реформаторов казной.

Путин заступает на должность премьер-министра в августе 1999 года. Уже в сентябре начинается пересмотр грабительских условий: экспортная пошлина устанавливается на уровне 7,5 евро за тонну нефти, с декабря – до 15 евро. В дальнейшем размер пошлины продолжал увеличиваться.

Благодаря этому в доходную часть бюджета были привлечены дополнительно 1,8 миллиарда рублей в месяц.

Во-вторых, были изменены условия по Соглашению о разделе продукции (СРП) между государством и инвесторами в нефтегазовую отрасль. В соответствии с законом от 1995 года, Москва сохраняла право собственности на свои нефтяные и газовые ресурсы, а западные компании выплачивали в нашу казну бонусы за использование этих месторождений.

Внешне это вполне адекватная форма сотрудничества, но дьявол, как это часто бывает, кроется в деталях. Главный минус состоял в том, что Россия получала выплаты от западных компаний лишь после того, как они покроют собственные затраты на разработку месторождений. Иными словами, нет дохода – нет выплат. Размер отчислений в российскую казну прямо зависел от уровня доходов западных нефтегазовых корпораций.

Нетрудно догадаться, что нежелающие платить налоги в российскую казну иностранные компании начали делать что угодно, лишь бы максимально завысить уровень собственных расходов, связанный с деятельностью по разработке наших месторождений. Составлялись совершенно неправдоподобные отчеты о многомиллионных затратах на перелеты сотрудников и их проживание, аренду и содержание офисов. В итоге по бумагам западные нефтегазовые корпорации получали мизерные доходы, и отчисляли соответствующие средства в российский бюджет.

"Мы и сейчас ничего не получаем, а если они увеличат свои расходы, мы еще 10 лет вперед не будем ничего получать", – как-то высказался о происходящем Путин.

Условия соглашения были изменены в более благоприятную для России сторону. В совокупности, благодаря устранению наиболее невыгодных для России пунктов соглашений с западными структурами, за 15 лет удалось увеличить доходную часть бюджета страны с 473 миллиардов до 114 триллионов 767 миллиардов – в 31 раз.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov/

Благодаря проведенным реформам появились деньги на выплату зарплат, на исполнение социальных обязательств государства. Даже с учетом инфляции реальные доходы населения за время президентства Путина выросли в пять раз.

Более того, без усиления контроля государства за собственными энергоресурсами Россия не смогла бы создать Резервный фонд, перевооружить армию и провести ряд других необходимых стране преобразований.

Автор: Иван Поляков29 января 2018, 21:02

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