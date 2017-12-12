В России готовят повышение налогов
Президент России еще год назад поручил правительству определить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл и все необходимые законы принять в 2018-м.
Правительство собирало предложения по налоговой реформе и обсуждало их на протяжении всего 2017 года. Так, в марте министр финансов Антон Силуанов предложил провести налоговый маневр. Он считал, что надо снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%.
Минфин рассчитывал, что такой маневр будет способствовать выходу бизнеса из тени, а это, в свою очередь, приведет к росту доходов бюджета. В 2019–2020 годах они увеличились бы почти на 450 миллиардов рублей. В то же время, как отмечают эксперты, реформы стали бы болезненными для торговли, ведь заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Тогда бы пострадали беднейшие слои россиян, уверены специалисты.
#Медведев #назвал причину бедности россиян— Союз Братьев Славян (@SBSdnr) 1 декабря 2017 г.
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Пока решено реформу не запускать – слишком много проблем она влечет за собой. Никто из чиновников не знает, кто войдет в правительство после грядущих выборов, поэтому не хочет брать на себя ответственность за радикальные преобразования, пишут "Ведомости".
Чиновники признают, что дискуссия о налоговой реформе еще может продолжиться – но уже в новом правительстве, после выборов. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, многие из них – за счет населения. В частности, предлагается дать регионам право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество, отменить льготную ставку НДС в 10% для части товаров (распространяется на продукты, лекарства, товары для детей). Пока что в Минфине не видели этих предложений.
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