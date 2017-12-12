В России готовят повышение налогов

Налоговую реформу в России надо доработать. Вывод правительства содержится в докладе, который кабмин направил Владимиру Путину.



Президент России еще год назад поручил правительству определить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл и все необходимые законы принять в 2018-м.

Правительство собирало предложения по налоговой реформе и обсуждало их на протяжении всего 2017 года. Так, в марте министр финансов Антон Силуанов предложил провести налоговый маневр. Он считал, что надо снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%.

Минфин рассчитывал, что такой маневр будет способствовать выходу бизнеса из тени, а это, в свою очередь, приведет к росту доходов бюджета. В 2019–2020 годах они увеличились бы почти на 450 миллиардов рублей. В то же время, как отмечают эксперты, реформы стали бы болезненными для торговли, ведь заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Тогда бы пострадали беднейшие слои россиян, уверены специалисты.

Пока решено реформу не запускать – слишком много проблем она влечет за собой. Никто из чиновников не знает, кто войдет в правительство после грядущих выборов, поэтому не хочет брать на себя ответственность за радикальные преобразования, пишут "Ведомости".

Чиновники признают, что дискуссия о налоговой реформе еще может продолжиться – но уже в новом правительстве, после выборов. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, многие из них – за счет населения. В частности, предлагается дать регионам право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество, отменить льготную ставку НДС в 10% для части товаров (распространяется на продукты, лекарства, товары для детей). Пока что в Минфине не видели этих предложений.

