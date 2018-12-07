Россиян хотят оставить без банковских карт

В России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и Mastercard. Центробанк рассылает инструкции в кредитные организации, в которых содержатся рекомендации для обхода американских санкций.

Регулятор предлагает малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания владельцев кредитных карт. Вероятно, у Центробанка есть информация о скором отключении России от двух ведущих мировых платежных систем.

Как пишут "Ведомости", экстренные меры связаны с возможными новыми санкциями со стороны США. О них Вашингтон может объявить после Нового года.

Сейчас самыми крупными операторами Visa и Mastercard в России выступают ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк и "Уралсиб". Если малые банки воспользуются советом регулятора, то на смену партнера у них уйдет не менее трех месяцев. Это означает, что уже в начале 2019 года у миллионов россиян могут перестать обслуживаться банковские карты.

Правда, специалисты утверждают, что на обслуживании пластика внутри России санкции не повлияют, а вот за границей российские владельцы Visa и Mastercard могут столкнуться с трудностями.

Спецпредставитель США по Украине Волкер потребовал от России освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков до Рождества или Нового года.��

Иначе ЕС и США запретят судам России заходить в их порты или отключат банки России от сети SWIFT.��https://t.co/FmclQTBOK7 pic.twitter.com/mKHMiumB7X — Андрей Молочков (@Molochkov_AM) 7 декабря 2018 г.

Не исключено, что следующим шагом США и их партнеров станет отключение России от SWIFT – международной системы, через которую проходят все без исключения безналичные операции, будь то покупка в магазине или оплата многомиллионного международного контракта. В таком случае все банковские карты россиян (кроме карт "Мир") попросту превратятся в бесполезные кусочки пластика.