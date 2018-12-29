Пробьет дно: рублю предсказали крутое пике

Доллар за 70, а евро за 80 рублей. Таким видят курс российской валюты после новогодних праздников эксперты.

Резкого ослабления рубля стоит ожидать в наступающем 2019 году, считают большинство экспертов. Основными факторами давления на российскую валюту аналитики называют снижение стоимости нефти и санкции Запада против России. Неблагоприятные факторы будут действовать в течение всего года.

"Если до Нового года доллар и евро не успеют-таки вырасти до 70 и 80, то открытие бирж после праздников покажет рывок выше указанных отметок. Если же до конца года цена закрепится на отметках 70 и 80, то, скорее всего, так и откроется рынок после праздников", – считает финансовый консультант компании "ФинИст" Екатерина Френкель.

На открытии торгов 28 декабря российская валюта резко упала по отношению к доллару – до 69,59 рубля. Это одно из самых сильных понижений за год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 рубля.

Эксперты напоминают, что еще минимум два законопроекта по ограничительным мерам в отношении России лежат на рассмотрении в конгрессе США. Новая санкционная риторика будет задавать тон снижению рубля в 2019 году. И вероятность того, что россиянам придется привыкать к диапазонам 70-80 рублей за доллар и 80-90 рублей за евро, очень высока, пишет "Газета.ru".