Россиян предупредили о массовых сокращениях после новогодних праздников

Множество россиян рискуют после Нового года остаться без работы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы, в которых сокращения будут особенно чувствительными.

Более 200 тысяч россиян окажутся в зоне риска после новогодних праздников, сообщили в министерстве. Ведомство точно подсчитало, сколько сотрудников уволят в каждой сфере экономики.

Больше всего сокращения затронут сотрудников финансовой и банковской сфер. По прогнозам, в этих областях планируют уволить около 30,5 тысячи специалистов.

В течение всего 2019-го будут увольнять в сферах "медиа и маркетинг" и "продукты питания". В первые же три месяца нового года работу потеряют 14,4 тысячи сотрудников сферы добычи энергетических ископаемых, производства электроэнергии и другого топлива, 11,7 тысячи — производства машин и оборудования, 8,2 тысячи – автомобилестроения и 6,2 тысячи – производства стройматериалов.

Компании, работающие в транспортной сфере, намерены уволить около 27,7 тысячи работников, а фирмы, занимающиеся производством электрооборудования вычислительной и измерительной техники, – около 16,6 тысячи человек, передает НСН. В то же время, отмечают аналитики, параллельно в других отраслях открываются вакантные места.

Ранее в ведомстве утверждали, что повышение размера пособия по безработице в стране может вызвать всплеск регистрации уволенных граждан на бирже труда. Однако эксперты считают, что россияне предпочтут остаться самозанятыми, а не бороться за восемь тысяч рублей выплаты после увольнения.