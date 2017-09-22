В России вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России вырос на 4,2%. Во втором квартале 2017 года он составил 10 329 рублей. Для трудоспособного населения – 11 163 рубля, для пенсионеров – 8 506 рублей, для детей – 10 160 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на сайт правительства.