Рубль ждет плохих новостей
Эксперт отметил, девальвация рубля практически закончилась. По логике, сейчас должен быть "отыгрыш" в обратную сторону. Тем более, что цены на нефть вполне благоприятны и могли бы помочь восстановиться национальной валюте.
"В самое ближайшее время вряд ли стоит ожидать серьезных колебаний курса рубля", – цитирует Хейфеца Rg.ru. По его словам, рубль "словно застыл в ожидании будущих событий". "Каких? Скорее всего, тех, которые негативно повлияют на ее курс", – говорит профессор.
Кроме того, многие аналитики прогнозируют "просадку" нефтяных цен до конца 2017 года. По словам Бориса Хейфеца, существующие санкции в отношении России достаточно серьезно негативно действуют на нашу экономику. При этом он отметил, что дальнейшего их усиления ожидать, скорее всего, не стоит.
"Абсолютно правильно сказать, что рубль застыл в ожидании новостей. И не сказать, что эти новости будут хорошими", – говорит Борис Хейфец. По его мнению, примерно на 60% оправдаются негативные ожидания.
Отметим, 4 августа рубль сумел переломить негативные тенденции, развернувшись к росту. Курс рубля 7 августа составил 60,33 рубля за доллар (ослабление на 42 копейки).
Напомним, ранее в июле Банк России назвал причины июньского ослабления российской валюты. Это рост геополитической напряженности и снижение цен на нефть.
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