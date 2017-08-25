Магазинам разрешили и дальше продавать просроченный хлеб

После апрельской встречи с членами Совета законодателей, президент поручил правительству рассмотреть вопрос "о дополнительных гарантиях региональным поставщикам продовольственных товаров"

В разработке документа принимали участие Минпромторг, ФАС, Минсельхоз и Минэкономразвития. Они считают, что магазины и поставщики самостоятельно регулируют условия возврата товара через договоры об оказании услуг. Например, с 1 июня Российский союз пекарей и представители крупнейших сетевых магазинов договорились больше не возвращать нераспроданный хлеб.



Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал "Известиям", что согласно их исследованию, проблема есть только с хлебом, во всех остальных случаях она почти неактуальна. Служба не видит необходимости из-за одного товара менять законодательство и запрещать возврат товара.

Такой же точки зрения придерживаются магазины. Они считают, что ограничение возврата невыгодно ни потребителям, ни сами поставщикам. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев считает, что при запрете возврата, поставщики будут заказывать меньше скоропортящихся продуктов. Это будет бить и по поставщикам, и по потребителям. У производителей упадет количество заказов, а покупатели рискуют вечером просто не найти любимые продукты на полках.

Попался ужасный торт, на Оксёновском рынке(Обнинск) Уговаривали купить, дата периклеина, если бы не перевернулся-не увидили#скандал#стрела#плохойторт#плесень#разборки Публикация от SashaPavlova (@sashapavlova2511) Авг 16 2017 в 11:40 PDT

На протяжении нескольких лет производители жалуются на убытки из-за обязанности возмещать продавцам стоимость не реализованных продуктов. Из-за этого поставщики фактически покупают по полной стоимости продукты с истекающим или уже истекшим сроком годности.