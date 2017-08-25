Магазинам разрешили и дальше продавать просроченный хлеб
В разработке документа принимали участие Минпромторг, ФАС,
Минсельхоз и Минэкономразвития. Они считают, что магазины и поставщики
самостоятельно регулируют условия возврата товара через договоры об оказании
услуг. Например, с 1 июня Российский союз пекарей и представители крупнейших сетевых магазинов договорились больше не возвращать нераспроданный хлеб.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал "Известиям", что согласно их исследованию, проблема есть только с хлебом, во всех остальных случаях она почти неактуальна. Служба не видит необходимости из-за одного товара менять законодательство и запрещать возврат товара.
Такой же точки зрения придерживаются магазины. Они считают, что ограничение возврата невыгодно ни потребителям, ни сами поставщикам. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев считает, что при запрете возврата, поставщики будут заказывать меньше скоропортящихся продуктов. Это будет бить и по поставщикам, и по потребителям. У производителей упадет количество заказов, а покупатели рискуют вечером просто не найти любимые продукты на полках.
На протяжении нескольких лет производители жалуются на убытки из-за обязанности возмещать продавцам стоимость не реализованных продуктов. Из-за этого поставщики фактически покупают по полной стоимости продукты с истекающим или уже истекшим сроком годности.
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