В главном магазине России нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор оштрафовал ГУМ на 369 тысяч рублей. Ведомство пошло на такую меру после неоднократных нарушений "Гастрономом №1" санитарных норм.

В половине продукции магазина нашли кишечные бактерии. Кроме того, выяснилось, что сотрудники не делали прививки, санобработка проводилась не по нормам. Роспотребнадзор весной проводил проверку принадлежащего ГУМу "Гастронома №1". Представители ведомства обнаружили нарушения порядка хранения продуктов и отправили образцы на исследования. В итоге девять из 22 не прошли экспертизу.

В винегрете, а также крабовом и мясном салатах была найдена кишечная палочка, в салате "Крымский" эксперты обнаружили плесень, в салатах "Ташкент", "Греческий" и салате из тунца "зашкаливало" содержание бактерий – норма была превышена в несколько раз. Все это могло стать причиной серьезных пищевых отравлений у покупателей.

Еще одна проблема магазина - медицинские книжки сотрудников. У некоторых не было прививок от дизентерии, другие не были привиты от гепатита, кто-то не сдавал анализы на яйца глистов, передает Life.ru со ссылкой источник в ведомстве.

За нарушения магазин оштрафовали на 345 тысяч рублей. Инспекторы сначала ограничивались устными предупреждениями, но поняли, что это бессмысленно. Помимо ГУМа, штраф получил его директор, Константин Стариков – он будет должен заплатить государству 24 тысячи. Помимо этого, Роспотребнадзор на 45 дней приостановил производство "Гастронома №1". Магазин не имел права изготавливать собственную продукцию первые полтора месяца лета. За это время он должен был устранить все нарушения.

Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг ГУМа. Оказывается, универмаг не платил за аренду земли, и государство не получило 268 миллионов рублей.