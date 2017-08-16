Путин отчитал чиновника за доллары

Владимир Путин отчитал заместителя министра финансов Андрея Иванова за то, что портовые тарифы до сих не переведены в рубли. Президент провел в Калининграде совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Глава государства прервал выступление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который говорил о том, что компании, занимающиеся погрузкой и разгрузкой судов не хотят переходить в расчетах с долларов на рубли. По его словам, несмотря на судебные тяжбы, ситуация не меняется. Предложение ведомства о том, чтобы законодательно оформить перевод портовых тарифов в рубли, понимания не нашло, хотя для России от этого была бы только польза.

"Аргумент, который приводится против того, чтобы переходить из долларов в рубли, только один: что якобы если мы перейдем в рубли, контейнерные перевозчики уйдут с наших рынков. Ничего не уйдут. У нас самые низкие тарифы", – сказал Артемьев. Президент, прервав его, обратился к заместителю министра финансов Андрею Иванову с просьбой прокомментировать доводы главы ФАС.

"Мы отдельно доложим вам по выполнению этого поручения", – пытался оправдаться чиновник. Но президент строго спросил: "Есть какие-то трудности? Вы не хотите говорить под камеры – какие-то проблемы? У вас возражения какие-то есть по этому вопросу?"

Замминистра ответил, что проблем нет и Путин предложил: "Давайте сделаем. Это еще один шаг в укреплении национальной валюты, может быть – не глобальный, но все-таки заметный". В итоге Иванов пообещал президенту, что переход расчетов портовых компаний с рублей на доллары произойдет с 1 января 2018 года.







Позже, обсуждая уже другую тему, участники совещания вновь вернулись к вопросу о дедолларизации российской экономики. Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что тренд на увеличение роли рубля во всех внутренних расчетах, таких как плата за инфраструктуру – тот тренд, который нужно полностью поддерживать.

Министр подчеркнул, что Центробанк в последнее время сделал очень важные шаги, чтобы в стране выдавалось как можно меньше валютных кредитов. В частности, у физических лиц возможности получить такие кредиты уже нет, а для компаний доля валютных заимствований постепенно сокращается.

Стенограмма совещания в Калиниграде опубликована на официальном сайте президента России.