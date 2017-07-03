Россиянам разрешили не платить за коммуналку

Информация о коммунальных платежах в регионах России теперь будет размещаться в Сети. Исключением являются города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Для "столичных" городов нововведение будет предусмотрено позже. Все остальные обязаны уведомлять граждан о коммуналке на сайте государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. При этом россияне имеют право не платить по счетам, пока сведения не будут опубликованы в личном кабинете, пишет "Российская газета".

В Минкомсвязи считают этот экономический стимул эффективным. ГИС ЖКХ позволит контролировать расходы товарищества собственников жилья. Также граждане смогут через интернет направлять обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, передавать показания приборов учета в электронной форме и т.д.

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев подчеркнул, что в сферe ЖКХ начинается большая информатизация. По его словам, подготовительные работы уже завершены.

"Всем добросовестным участникам рынка предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию", – пояснил замминистра. Через некоторое время в ГИС ЖКХ россияне смогут голосовать на общих собраниях по дому и определять качество работы управляющих компаний, рейтинг которых будет составляться на основе этих оценок.