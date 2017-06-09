Россиян защитят от роста тарифов ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля будут проиндексированы не более чем на величину прогнозируемой инфляции – 4%. Такая тарифная политика сохранится и впредь.

Планкой в 4% рост тарифов будет ограничен не только для частных потребителей – физических лиц, но и для предприятий. Эта цифра взята из прогноза Банка России на 2017 экономический год. Впрочем, практика не завышать тарифы более чем на уровень инфляции будет сохраняться и впредь.

Например, в Москве и области за услуги ЖКХ в стандартной однушке сейчас приходится выкладывать около 3 500 рублей в месяц. С 1 июля "коммуналка" за такую же квартиру вырастет всего на 100-140 рублей. Аналогичные тенденции в процентном соотношении сохранятся и в регионах. Тарифы на электроэнергию, соответственно, увеличится на 4,8%, на водоснабжение – на 3,8%, на те же 3,8% подорожает водоотведение, на 3,6% возрастет цена на тепло и почти на 4% – на газ.

"Решение об индексации оптовых цен на газ на 3,9% для юридических лиц было принято неделю назад. Проиндексировать на эту цифру тарифы на газ для населения было решено еще в феврале", – подтвердил начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

"Такая тарифная политика в отношении инфраструктурных компаний и ЖКХ сохранится и в перспективе", — подчеркнул газете "Известия" заместитель министра экономического развития Николай Подгузов.



Следует отметить, что цены на услуги ЖКХ до 2015 года устанавливала Федеральная служба по тарифам. Но она была упразднена, и ее полномочия были переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС).