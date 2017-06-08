Ущерб от урагана в Московском регионе оценили в 25 миллионов

"Росгосстрах" выступил с предварительной оценкой экономического ущерба, который нанес бушевавший в столичном регионе 29 мая ураган, передает телеканал "360". Он превысил 25 миллионов рублей, причем 19 миллионов от этой суммы – ущерб домам и имуществу клиентов, а шесть миллионов – автомобилистам с полисами каско.

Напомним, что в результате разгула стихии были повалены свыше 17 тысяч деревьев и повреждены кровли более чем 280 домов и административных зданий. Число жертв достигло 16, порядка 200 человек пострадали.

