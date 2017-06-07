Пенсии рискуют превратиться в пособия по бедности

Специалисты считают, что правительство должно создавать стимулирующие государственные программы по финансированию страховых пенсий. В противном случае они превратятся в пособия по бедности.

Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик заявил, что добровольно участвовать в программе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой гражданин сам будет делать отчисления в счет будущей пенсии, смогут только 20% населения. В связи с этим он предложил ввести "псевдообязательное участие в ИПК".

По его словам, если правительство не создаст ряд стимулирующих программ, то многие россияне "просто потеряют возможность сформировать себе достойную пенсию". По мнению Эрлика, государство должно профинансировать выплаты гражданам и установить налоговые льготы.

Между тем он добавил, что у американской и российской пенсионных систем есть одно сходство. Жители России и США не могут добровольно производить отчисления в пенсионный фонд, передает Lenta.ru.

Ранее похожую точку зрения в рамках Петербургского международного экономического форума выразил ректор РАНХиГС Владимир Мау. "Я считаю, что через поколение, через 15-20 лет, государственная пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности", – заявил он. В связи с этим он добавил, что "сейчас повышение пенсионного возраста разумно, это позволит дать деньги тем, кто выйдет на пенсии".

Жить на пенсии было бы замечательно, если бы знать, как тратить время, не тратя денег. — Анекдоты из России (@anekdotru) 1 июня 2017 г.

Напомним, 5 июня 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что за 17 лет экономическая ситуация в стране улучшилась. По его словам, в России в разы выросла реальная заработная плата и пенсия. При этом он добавил, что "порог бедности немного сейчас стал хуже", чем планировалось.