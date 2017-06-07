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Экономика

Пенсии рискуют превратиться в пособия по бедности

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Специалисты считают, что правительство должно создавать стимулирующие государственные программы по финансированию страховых пенсий. В противном случае они превратятся в пособия по бедности.
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Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик заявил, что добровольно участвовать в программе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой гражданин сам будет делать отчисления в счет будущей пенсии, смогут только 20% населения. В связи с этим он предложил ввести "псевдообязательное участие в ИПК".

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По его словам, если правительство не создаст ряд стимулирующих программ, то многие россияне "просто потеряют возможность сформировать себе достойную пенсию". По мнению Эрлика, государство должно профинансировать выплаты гражданам и установить налоговые льготы.

Между тем он добавил, что у американской и российской пенсионных систем есть одно сходство. Жители России и США не могут добровольно производить отчисления в пенсионный фонд, передает Lenta.ru.

Ранее похожую точку зрения в рамках Петербургского международного экономического форума выразил ректор РАНХиГС Владимир Мау. "Я считаю, что через поколение, через 15-20 лет, государственная пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности", – заявил он. В связи с этим он добавил, что "сейчас повышение пенсионного возраста разумно, это позволит дать деньги тем, кто выйдет на пенсии".

Напомним, 5 июня 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что за 17 лет экономическая ситуация в стране улучшилась. По его словам, в России в разы выросла реальная заработная плата и пенсия. При этом он добавил, что "порог бедности немного сейчас стал хуже", чем планировалось.

Автор: Константин Улюкаев7 июня 2017, 16:40

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