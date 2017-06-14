Реновация поможет сэкономить на услугах ЖКХ

Реализация программы реновации означает не только обновление жилищного фонда, но и сопутствующей инфраструктуры. Об этом заявил руководитель градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет, в том числе, о коммунальных сетях, за плохое состояние которых в итоге платят москвичи.



"Ни для кого не секрет, что дырявые коммуникации – это потери, за которые в конечном счете платит потребитель. Повышая надежность энергоснабжения, уменьшая риск аварий на теплотрассах, мы способствуем снижению расходов на коммунальные услуги. Жители будут платить только за то, что израсходуют сами", – заверил столичный чиновник.

Он в очередной раз рассказал о том, что вместо квартир в старых хрущевках переселенцы будут получать современные квартиры комфорт-класса, построенные и отделанные в соответствии с современными требованиями. Тех же, кто противостоит процессу реновации, Хуснуллин сравнил с автомобилистами, продолжающими ездить на старых "Запорожцах" и "Москвичах".

"Почему сегодня на "Запорожцах" и 407-х "Москвичах" не ездят? На улицах города их даже не осталось, а те, что сохранились, уже нельзя считать средством передвижения, – сказал глава градостроительного комплекса в интервью "Аргументам и фактам". – Так вот, ездить на таких авто, когда производят современные машины (качественные и красивые), мы не хотим. Но хотим заставить людей жить в домах, которые так же, как "Запорожцы", ГАЗики и 407-е "Москвичи", устарели... Лицемерие!"

По мнению Марата Хуснуллина, те, кто сегодня выступает против реновации, наносят огромный ущерб развитию и общества, и города.

"Эта программа – абсолютное социальное благо для огромного количества людей. И она сделает город совершенно другим".