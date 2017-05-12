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Экономика

Когда в России вернут карточки на еду

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
В Министерстве промышленности и торговли прокомментировали запланированный запуск программы помощи малоимущим, включающей в себя выдачу продовольственных карточек. По данным ведомства, талоны на еду начнут выдавать не раньше 2018 года.
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Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что Министерство финансов одобрило планы запуска подобной программы. "Когда возможно ее запустить? В лучшем случае это будет вторая половина 2018 года, но скорее она наберет силу в 2019 году", – цитирует чиновника "Газета.ru".

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Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году

Аналогичный прогноз он делал в феврале 2017 года. Тогда чиновник отметил, что система материальной помощи малоимущим нуждается в источниках финансирования.

"По нашим предварительным расчетам, каждый вложенный бюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программа сама по себе должна быть эффективной", – заявил Мантуров. В апреле 2017 года замминистра Виктор Евтухов уточнил, что реализация проекта обойдется государству в 300 миллиардов рублей.

Введение карточек поможет и отечественным производителям. Программа предполагает льготную покупку определенных категорий продуктов, среди которых – хлеб, молоко, мясо, рыба, крупы, фрукты, овощи и другие. Ведомство обозначило принципиальную позицию не включать в перечень сигареты и алкоголь.

Система будет функционировать на базе банковских карт "Мир". Малообеспеченным россиянам станут начислять специальные баллы, которые можно будет потратить только на еду. Обналичить или накопить их будет невозможно – с окончанием календарного месяца баллы сгорят.

Напомним, что первые карточки появились в СССР в 1916 году из-за продовольственного кризиса, возникшего после Первой мировой войны. Аналогичная система применялась в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, а в последующие годы продукты выдавались по талонам в условиях дефицита.

Автор: Олег Шивалов12 мая 2017, 13:07

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