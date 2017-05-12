Когда в России вернут карточки на еду
Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что Министерство финансов одобрило планы запуска подобной программы. "Когда возможно ее запустить? В лучшем случае это будет вторая половина 2018 года, но скорее она наберет силу в 2019 году", – цитирует чиновника "Газета.ru".
Аналогичный прогноз он делал в феврале 2017 года. Тогда чиновник отметил, что система материальной помощи малоимущим нуждается в источниках финансирования.
"По нашим предварительным расчетам, каждый вложенный бюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программа сама по себе должна быть эффективной", – заявил Мантуров. В апреле 2017 года замминистра Виктор Евтухов уточнил, что реализация проекта обойдется государству в 300 миллиардов рублей.
Введение карточек поможет и отечественным производителям. Программа предполагает льготную покупку определенных категорий продуктов, среди которых – хлеб, молоко, мясо, рыба, крупы, фрукты, овощи и другие. Ведомство обозначило принципиальную позицию не включать в перечень сигареты и алкоголь.
Последние уже не талоны но книжки исчезнувшие в декабре 1947г верх еда низ шмотки.до ден. реформы. pic.twitter.com/OFrYSU3Uz7— ЛЁШКА (@AlexSukatka) 6 сентября 2016 г.
Система будет функционировать на базе банковских карт "Мир". Малообеспеченным россиянам станут начислять специальные баллы, которые можно будет потратить только на еду. Обналичить или накопить их будет невозможно – с окончанием календарного месяца баллы сгорят.
Напомним, что первые карточки появились в СССР в 1916 году из-за продовольственного кризиса, возникшего после Первой мировой войны. Аналогичная система применялась в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, а в последующие годы продукты выдавались по талонам в условиях дефицита.
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