Когда в России вернут карточки на еду

В Министерстве промышленности и торговли прокомментировали запланированный запуск программы помощи малоимущим, включающей в себя выдачу продовольственных карточек. По данным ведомства, талоны на еду начнут выдавать не раньше 2018 года.

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что Министерство финансов одобрило планы запуска подобной программы. "Когда возможно ее запустить? В лучшем случае это будет вторая половина 2018 года, но скорее она наберет силу в 2019 году", – цитирует чиновника "Газета.ru".

Аналогичный прогноз он делал в феврале 2017 года. Тогда чиновник отметил, что система материальной помощи малоимущим нуждается в источниках финансирования.

"По нашим предварительным расчетам, каждый вложенный бюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программа сама по себе должна быть эффективной", – заявил Мантуров. В апреле 2017 года замминистра Виктор Евтухов уточнил, что реализация проекта обойдется государству в 300 миллиардов рублей.

Введение карточек поможет и отечественным производителям. Программа предполагает льготную покупку определенных категорий продуктов, среди которых – хлеб, молоко, мясо, рыба, крупы, фрукты, овощи и другие. Ведомство обозначило принципиальную позицию не включать в перечень сигареты и алкоголь.

Последние уже не талоны но книжки исчезнувшие в декабре 1947г верх еда низ шмотки.до ден. реформы. pic.twitter.com/OFrYSU3Uz7 — ЛЁШКА (@AlexSukatka) 6 сентября 2016 г.

Система будет функционировать на базе банковских карт "Мир". Малообеспеченным россиянам станут начислять специальные баллы, которые можно будет потратить только на еду. Обналичить или накопить их будет невозможно – с окончанием календарного месяца баллы сгорят.

Напомним, что первые карточки появились в СССР в 1916 году из-за продовольственного кризиса, возникшего после Первой мировой войны. Аналогичная система применялась в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, а в последующие годы продукты выдавались по талонам в условиях дефицита.