Обыски обвалили акции "Алросы"

После появления в СМИ новостей о том, что в головном офисе компании "Алроса" проходит выемка документов, ее акции начали дешеветь на торгах Московской биржи, передает РИА Новости. Согласно данным торговой площадки, стоимость бумаг снизилась на 0,69% и составила 91,5 рубля. При этом в ходе торгов цена на акции опускалась еще ниже – до 90,5 рубля.

Компания "Алроса" ведет добычу алмазов в Якутии и Архангельской области, а также проводит геологоразведочные работы в других регионах России и странах Африки. На ее долю приходится порядка 28% мировой и 95% российской добычи этих драгоценных камней. Штаб-квартиры "Алросы" расположены в Москве и якутском городе Мирный. За 2016 год выручка компании от продажи драгоценных камней составила 4,486 миллиарда долларов, что на 26% превышает показатели предыдущего года.