Кличко распродает киевское метро по частям

В Киеве за долги началась распродажа имущества местного метрополитена. Для начала городской совет украинской столицы намерен продать два вагона за более чем 10 миллионов гривен.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения, которое опубликовано на сайте Киевского совета. "Разрешить КП „Киевский метрополитен“ на списание путем продажи на аукционе по начальной стоимости, определенной по результатам надлежащей оценки транспортных средств, относящихся к коммунальной собственности города", – говорится в документе учреждения.

Согласно проекту решения, продать планируется вагоны метрополитена 1979-1980 годов выпуска, общая стоимость которых составляет 12 миллионов гривен. При этом отмечается, что целью продажи является улучшение финансового положения предприятия, последнее время испытывающее серьезные проблемы.

Напомним, в конце февраля в центральной части Киева обрушился Шуляевский мост – одна из важнейших магистралей украинской столицы. К счастью, обошлось без пострадавших. Мост рухнул из-за отсутствия необходимого ремонта в течение многих лет.

На фоне ускорившихся после государственного переворота февраля 2014 года темпов развала и деградации инфраструктуры украинской столицы, мэрия города совместно с Министерством иностранных дел страны выпустили ролик к предстоящему конкурсу Евровидение-2017. Главная идея клипа – показать столицу Незалежной как современный европейский город, лишенный преступности и открытый для инноваций. "Киев – город-парк и город особенной атмосферы. Киев с радостью готовится и ждет "Евровидение", – пафосно говорит в ролике глава города Виталий Кличко.





Между тем киевляне и другие украинцы раскритиковали видео, назвав его некачественной и безвкусной поделкой. Так, Гарик Корогодский написал в соцсети, что ему "стыдно" за ролик. "У нас в стране много талантливых продакшенов. Кто и почему?" – удивился он, сопроводив свое высказывание нецензурной лексикой. Кроме того, на ролик было снято несколько пародий, демонстрирующих реальное положение дел в украинской столице.