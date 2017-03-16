ЦБ лишил лицензий две страховые компании

Центральный банк России отозвал лицензии у страховой компании "Милосердие и благополучие" и страхового брокера "ВВФ-ГРУПП". Соответствующий документ был опубликован на сайте регулятора.

Организации добровольно отказались от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией, сообщает "Газета.ru". Решение ЦБ вступает в силу с момента его размещения на портале регулятора.