Московский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Нефтяной альянс". По данным регулятора, он нарушил федеральное законодательство, а руководство не приняло необходимых мер для нормализации ситуации.

"Нефтяной альянс" занимал 217-ю строчку в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.







