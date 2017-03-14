Московский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Нефтяной альянс". По данным регулятора, он нарушил федеральное законодательство, а руководство не приняло необходимых мер для нормализации ситуации.
"Нефтяной альянс" занимал 217-ю строчку в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.
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